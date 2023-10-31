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Поклонники аниме высоко оценили экранизацию манги-бестселлера Наоки Урасавы «Плутон»

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Фото: Netflix
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Мини-сериал «Плутон» получает высокие оценки зрителей на сайтах-агрегаторах: рейтинг релиза на IMDb составляет 8,9 балла из 10, а на Rotten Tomatoes балл зрителей еще выше — 97%. Многие в своих отзывах назвали «Плутон» любовным письмом к фанатам и достойной экранизацией «Астробоя» Осаму Тэдзуки, а другие отметили, что это один из главных аниме-релизов осени, который удачно переосмысляет творчество одного из главных авторов манги прошлого века.

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«Плутон» увидел свет 26 октября после шести лет производства: о работе над экранизацией одноименной манги сообщили еще в 2017 году. В основе сценария — «Астробой» Осаму Тэдзуки, которого поклонники японских комиксов и другие авторы называют богом манги. Именно его творчество заложило основы современных манги и аниме. Для «Плутона» взяли сюжетную арку «Величайший робот Земли» (от англ. The Greatest Robot of Earth), выходившую между 1964 и 1965 годами.

Наоки Урасава с разрешения сына Осаму Тэдзуки трансформировал оригинальную историю: автор выбрал более мрачный тон повествования и смену жанра. Произведение Осаму Тэдзуки — приключенческая и фантастическая манга, рассчитанная на мальчиков и юношей в возрасте от 12 до 18 лет. «Плутон» же — детективный нуарный триллер с элементами научной фантастики.

События «Плутона» разворачиваются в вымышленном будущем, в котором люди и андроиды пытаются сосуществовать. В центре сюжета — робот-детектив Гесихт, он расследует череду загадочных убийств, среди погибших есть как люди, так и андроиды. На помощь ему приходит мальчик-андроид Атом, вместе они пытаются изловить серийного убийцу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 31 октября, в 10:00:

Астро, в бой: «Плутон» стал одной из самых громких аниме-экранизаций осени

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