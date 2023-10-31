Самыми популярными видами пирсинга у россиян оказались проколы носа и мочек ушей

Самыми популярными видами пирсинга у россиян оказались проколы крыла носа и мочек ушей. При этом в пятерке по популярности оказались проколы верхней перегородки носа и пупка. Об этом стало известно 31 октября из пресс-релиза исследования аналитического центра SOKOLOV, проводившегося методом онлайн-опроса среди 1206 жителей из разных городов России.

Так, у 32% респондентов оказался пирсинг крыла носа или мочки ушей, 25% имеют тоннель в мочках ушей, а остальные заявили о наличии у себя проколов верхней перегородки носа и пупка (по 15%).

Кроме того, согласно проведенному опросу, всего 8% россиян имеют пирсинг, однако о проколе в детстве мечтала треть опрошенных (33%), 12% и вовсе заявили о готовности сделать его в ближайшее время.

При этом 31% респондентов заявил, что пирсинг для них является своеобразным экспериментом, 27% назвали его возможностью выделить свой уникальный стиль, а 25% посчитали проколы модным трендом.

Родители 77% опрошенных поддерживают наличие пирсинга у своих детей, некоторые даже сами подбивали их сделать прокол. Остальные 23% респондентов заявили, что из-за попытки самовыражения они столкнулись с недовольством со стороны семьи.

По данным аналитического центра, пирсинг чаще всего встречается у жителей Калуги (19%), Тулы (18%), Москвы (14%) и Самары (12%).

30 октября стало известно, какие города, по мнению россиян, подходят для зимовки в России и почему. Первое место в рейтинге городов для жизни зимой занял Сочи (45%), второе — Краснодар (32%), а на третьем месте расположились города Кавказских Минеральных Вод (25%). Каждому пятому (20%) респонденту хочется, чтобы в городе было много мест для зимнего отдыха, 19% опрошенных отметили развитый общественный транспорт и присутствие близких, а 18% выделили большое количество кафе и ресторанов.