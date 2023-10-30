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В Москве втрое выросло число получающих городские услуги онлайн пенсионеров

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Жители Москвы старше 55 лет стали чаще решать свои повседневные задачи и получать городские услуги в формате онлайн. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Отмечается, что на сайте mos.ru зарегистрировались около 3,1 млн пользователей в возрасте старше 55 лет, пишет РИАМО. Это более 20% от общего числа зарегистрированных на портале пользователей. Они обращались к услугам сервиса уже порядка 1,5 млн раз за девять лет работы сервиса. Чаще всего это были горожане в возрасте 60–64 лет. Чаще всего они использовали портал для проверки своей медицинской карты.

Также они передавали показания счетчиков более 17,6 млн раз, а также более 2,8 млн раз узнавали оценки и домашние задания внуков в электронном дневнике, отмечает телеканал «360».

Одной из самых востребованных услуг оказалось получение единого платежного документа — за ним обратились более 2,1 млн раз, а также просмотр информации о питании детей в школе — было зафиксировано свыше 680 тыс. обращений.

Также больше 2,3 млн раз пенсионеры записались к врачам, а около 80 тыс. раз подали заявки на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, сообщает агентство городских новостей «Москва». За присвоением статуса предпенсионера обратились около 50 тыс. пользователей, отмечает «Москва 24».

Осваивать онлайн-сервисы пожилым горожанам помогают бесплатно, во многом способствует этому проект «Московское долголетие». Обучение цифровой грамотности за пятилетие его работы прошли более 157 тыс. пенсионеров.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что таким образом у горожан есть возможность решать ежедневные вопросы в домашних условиях, пишет RT.

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Ранее в октябре Сергей Собянин рассказал, что для участников программы «Московское долголетие» на осень и зиму подготовили обширную программу. Вновь заработали группы по различным дисциплинам, в том числе по ландшафтному дизайну, психологии, иностранным языкам, истории и IT. В частности, была расширена программа для тех, кто интересуется историей, отмечает сайт kp.ru.

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