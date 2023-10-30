В США заявили об отсутствии планов по отправке войск в Израиль или Палестину

Вашингтон не планирует направлять американские войска в зону палестино-израильского конфликта. Об этом 29 октября сообщила вице-президент США Камала Харрис.

«У нас нет намерений, ни планов по отправке боевых частей в Израиль или Газу», — ответила она в интервью CBS на вопрос, могут ли американские войска быть втянуты в конфликт на Ближнем Востоке.

Также Харрис подчеркнула, что США не указывают Израилю, что делать, но предоставляют консультации, оборудование и дипломатическую поддержку.

По ее словам, Израиль «имеет право на самозащиту», однако она призвала разделять ХАМАС и население Палестины. Харрис указала, что США «четко дали понять, что законы войны должны соблюдаться, а гуманитарная помощь должна поступать».

Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и американский президент Джо Байден провели телефонные переговоры и обсудили палестино-израильский конфликт. Стороны отметили приоритетность защиты мирного населения и необходимость усиления потока гуманитарной помощи для гражданских лиц.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Белый дом призвал Израиль использовать передаваемое ему оружие по законам войны.

Накануне Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого является уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Встречаясь в этот же день с родственниками заложников, он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется и люди даже не до конца представляют себе ее масштабы.

28 октября министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что военная операция Израиля в Газе займет продолжительное время и потребует большого терпения. Он добавил, что члены палестинского движения ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от понесенных потерь, которого никогда не испытывали ранее.

25 октября американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Израиль согласился на просьбу США отложить наземную операцию, чтобы те успели перебросить дополнительные системы противоракетной обороны (ПРО) в регион для защиты американских войск.

Байден, в свою очередь, заявил, что не требовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отсрочить начало военной операции в Газе, а только призвал прежде всего вызволить находящихся у боевиков движения ХАМАС заложников. Кроме того, американский лидер заявил, что он «не доверяет» цифрам потерь среди гражданского населения, представленным палестинцами.

Министерство обороны США 25 октября выразило намерение отправить Израилю две батареи системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», которые способны перехватывать ракеты малой дальности.

24 октября Пентагон подтвердил отправку в Израиль военных США в качестве советников. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер добавил, что советником в Израиль был направлен генерал морской пехоты США Джеймс Глинн, участвовавший в операциях против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

20 октября Байден запросил у конгресса Соединенных Штатов оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых $61,3 млрд — Киеву и $14,3 млрд — Иерусалиму.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.