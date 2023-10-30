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На Украине сообщили о взрывах в городе Днепр

«Зеркало недели»: в городе Днепр слышны взрывы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Несколько взрывов были слышны в городе Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск) и его окрестностях. Об этом 30 октября сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Днепр — местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Предупреждение также действовало в Кировоградской области и в контролируемых украинскими силами районах Запорожской области.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

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Накануне, 29 октября, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской области. Отмечалось, что в Макаровской территориальной общине в пригороде Киева была объявлена воздушная тревога.

Тогда же украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на главу администрации Херсонской области Романа Мрочко сообщило, что в подконтрольном Украине городе Херсоне прозвучали взрывы. Отмечалось, что под огнем находятся прибрежные районы города.

Также сообщалось, что взрывы прозвучали в Хмельницкой области, также там сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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