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Минздрав Дагестана сообщил о раненых после беспорядков в Махачкале

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Минздрав Дагестана 30 октября сообщил, что в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие.

«В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что 10 человек обратились за медпомощью амбулаторно. У них легкие травмы. Также 10 пострадавшим оказывают помощь медики республиканских стационаров.

Как отметили в минздраве Дагестана, пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских. При этом два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Зашли на посадку: что грозит организаторам беспорядков в аэропорту Махачкалы
Силовики уже пообещали найти всех участников инцидента с помощью системы распознавания лиц

Беспорядки у аэропорта Махачкалы с участием нескольких тысяч человек начались вечером 29 октября. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

После этого люди прорвались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты. Участники беспорядков также забрались на крышу международного терминала.

Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц. Самолеты, которые должны были совершить посадку, перенаправлены на запасные аэродромы.

Как указало Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, после начавшихся беспорядков в аэропорту Махачкалы возбуждено уголовное дело. Личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены.

Также ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка в аэропорту Махачкалы.

Позднее прокуратура Дагестана поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков.

Правительство Республики Дагестан сообщило, что ситуация с беспорядками в аэропорту Махачкалы находится под контролем, на месте работают силовики. По информации «Известий», был применен слезоточивый газ. Отмечается, что создан оперативный штаб из-за беспорядков в аэропорту, которым руководит глава Дагестана Сергей Меликов. Правительство Дагестана объявило о переходе на круглосуточный режим работы.

Росавиация заявила, что в настоящий момент, благодаря работе правоохранительных органов, аэродром освобожден от участников беспорядков. По предварительной информации, аэропорт Махачкалы будет закрыт на прием воздушных судов до 02:59 мск 6 ноября.

Глава Дагестана Сергей Меликов осудил действия участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он отметил, что это является грубым нарушением закона. Меликов подчеркнул, что произошедшее в аэропорту возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов.

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