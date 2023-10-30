Пожар на складе в Ижевске полностью ликвидирован на площади 3,8 тыс. кв м
Пожарные полностью ликвидировали пожар на пустом складе в Ижевске на площади 3,8 тыс. кв. м. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В Ижевске огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар на площади 3800 кв. м», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
О крупном пожаре на складе в Ижевске стало известно накануне, 29 октября. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 20:15 по местному времени (19:15 мск). Отмечалось, что здание, где начался пожар, находится на улице Гольянский Поселок. В ликвидации участвовали 46 человек и 16 единиц техники. Информации о пострадавших не было.