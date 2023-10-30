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Президент Чехии выступил в поддержку проведения реформы ООН

Петр Павел: Чехия поддерживает реформы ООН, но их можно сделать лишь изнутри
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Фото: TASS/MARTIN DIVISEK
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Чехия давно поддерживает необходимость проведения реформы ООН, но ее можно провести только находясь в самой организации. Об этом 29 октября заявил президент республики Петер Павел в соцсети X (бывш. Twitter).

Так глава чешского государства отреагировал на призыв министра обороны Яны Черноховой выйти из состава всемирной организации из-за принятой Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН резолюции по Ближнему Востоку, в которой отсутствует осуждение действий палестинского движения ХАМАС.

«Несколько недель назад на переговорах в Нью-Йорке я подчеркивал, что Чехия давно поддерживает проведение реформы ООН, в том числе СБ ООН. Ее можно провести лишь изнутри [механизма всемирной организации]. Такие вопросы, как устойчивое развитие, изменение климата, защита прав человека и прочие [важные проблемы], необходимо обсуждать именно на этой глобальной площадке с целью того, чтобы найденные решения были обязательны для [исполнения] всеми», — отметил он.

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В свою очередь премьер-министр страны Петр Фиала проинформировал, что Чехия продолжит отстаивать свои позиции в ООН и убеждать в них другие государства. Он также отметил, что понимает разочарование Черноховой «по поводу резолюции, которая не осудила терроризм ХАМАС в Израиле».

Помимо него на инициативу главы минобороны отреагировал министр иностранных дел Ян Липавский. По его словам, идея выхода из ООН должна быть отвергнута, поскольку устав организации создан на руинах Второй мировой войны и дает стране предсказуемые рамки действий.

О необходимости Чехии выйти из ООН глава оборонного ведомства страны Чернохова заявила этим утром. Она выразила мнение, что принятая ранее резолюция «выражает поддержку террористам», и напомнила о множестве убитых боевиками ХАМАС мирных израильтян.

27 октября ГА ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию 22 арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, 45 воздержались.

После этого глава израильского МИДа Эли Коэн заявил, что Израиль отвергает призыв к прекращению огня и будет продолжать бороться с ХАМАС. Постпред России при всемирной организации Василий Небензя, в свою очередь, отметил, что в ГА ООН возобладал здравый смысл.

На следующий день израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль не планирует выходить из состава ООН, но сотрудничество с ней может быть пересмотрено.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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