Синоптики спрогнозировали осадки и до +6 градусов в Москве 30 октября
Облачно, небольшие осадки в виде снега, переходящего в дождь, и до +6 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 30 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +4…+6 градусов.
В Московской области днем прогнозируют +3…+8 градусов, ночью похолодает до +2.
Днем ожидается южный ветер со скоростью 6–11 м/c, местами возможны порывы до 15 м/с, ночью — южный и юго-западный ветер, его скорость составит 5–10 м/с.
Атмосферное давление — 744 мм ртутного столба.
Ранее, 29 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал потепление до +10 градусов в столице на следующей неделе. Температура поднимется до +3...+5 градусов, однако сопровождаться это будет осадками в виде снега, а местами и ледяными дождями.