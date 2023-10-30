Запрет украинского лидера Владимира Зеленского на переговоры с Россией и позиция властей США могут привести к полному уничтожению Украины. Такое заявление 29 октября сделали профессор университета Род-Айленда Николай Петро и политический обозреватель Тед Снайдер в статье для журнала The National Interest.

«Что же мешает прекращению огня? Два самых очевидных камня преткновения — указ президента Зеленского от 4 октября 2022 года, запрещающий любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и упорное противостояние США идее о прекращении огня прямо сейчас», — отметили авторы.

Петро и Снайдер обратили внимание на то, что Москва и Киев весной 2022 года уже были близки к заключению мира, который сохранил бы Украину в целости. По мнению экспертов, это доказывает, что стороны способны прийти к соглашению. Заключению мира препятствует исключительно нежелание Запада вести переговоры, подчеркнули авторы статьи.

Авторы статьи также отметили, что более длительное продолжение специальной военной операции «означает уничтожение Украины».

«Отказ от переговоров в таких условиях граничит с полной аморальностью», — резюмировали эксперты с опорой на экономические и демографические данные.

Накануне, 28 октября, стало известно, что в США назвали фатальным для Запада отказ Зеленского от мирных переговоров. Бывший советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в колонке для The American Conservative написал, что Вашингтон и европейские страны должны настоять на решении Киева пойти на переговоры с Москвой для достижения мира. Он отметил, что западные страны устали от тупика, который разрушает Украину, убивает украинцев без конечной цели и обходится дорого самому Западу.

27 октября бывший директор по российским вопросам в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл в беседе с журналом Foreign Policy заявила, что президент РФ Владимир Путин знает, что конфликт на Украине складывается в пользу России. Она высказала мнение, что западные лидеры стали жертвами завышенных ожиданий по поводу того, на что в действительности была способна украинская армия во время контрнаступления.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к украинцам с призывом сесть за стол переговоров без предварительных условий. Он отметил, что для этого нужно прекратить продвижение войск и любое ведение боевых действий.

На следующий день глава венгерского МИДа Петер Сийярто отметил, что Венгрия готова принять у себя переговоры представителей Москвы и Киева, если они этого пожелают. Будапешт не раз предлагал площадку для переговорного процесса представителям России и Украины как «непредвзятое, беспристрастное, безопасное место, гарантирующее всем им равные и безопасные условия игры», добавил он.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявлял, что Украине нужно отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.