Реклама
Прямой эфир
Мир
Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом
Мир
Президент Чехии выступил в поддержку проведения реформы ООН
Общество
Россияне будут отдыхать три дня после рабочей недели
Мир
На Украине сообщили о взрывах в городе Днепр
Мир
В США назвали отказ Зеленского от переговоров с РФ уничтожением Украины
Мир
Арабские страны на СБ ООН будут добиваться прекращения огня в секторе Газа
Происшествия
Более 20 человек пострадали в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы
Мир
Азаров сравнил власть на Украине с режимом Гитлера
Общество
Правительство Дагестана перешло на крулосуточный режим
Мир
Законопроект о поддержке Израиля рассмотрят в конгрессе США на следующей неделе
Армия
Участникам СВО хотят дать право отдыхать в федеральных санаториях Минобороны
Общество
Синоптики спрогнозировали осадки и до +6 градусов в Москве 30 октября
Спорт
Шайба Кузнецова и два паса Овечкина привели «Вашингтон» к победе над «Сан-Хосе»

Банки заинтересовались токенизацией безналичных рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство банков (73%) заинтересованы в продвижении токенизированных безналичных денег. Такие результаты опроса 18 крупных кредитных организаций приведены в письме Ассоциации банков России (АБР) зампреду ЦБ Владимиру Чистюхину. Мнение участников рынка собирали в связи с публикацией ЦБ доклада на эту тему в сентябре.

Третий нужный: в РФ начинают пилот с реальными цифровыми рублями
Позволит ли новая форма нацвалюты проводить трансграничные переводы и какие риски для кредитования она несет

Технология позволяет присвоить каждому рублю индивидуальный код (токен) — это дает возможность еще больше автоматизировать и упростить оборот денег, реализовывать сложные финансовые продукты, а также повысить прозрачность движения средств.

«Простой и понятный пример: компания оплачивает поставку товара после подтверждения факта отгрузки. Или оплата поступает продавцу квартиры только после регистрации права собственности на нее у покупателя. Можно программировать и другие условия: например, направления траты средств. Это может быть актуально для средств господдержки, например материнского капитала», — привел примеры замначальника информационно-аналитического управления АБР Глеб Жижанов.

Больше половины банков (56%) считают, что для продвижения инструмента нужно придерживаться концепции «оптовой модели цифровых денег». Это значит, что рубли, выпущенные ЦБ в безналичной форме, обращаются между финансовыми организациями, пояснил Глеб Жижанов.

Такую концепцию предлагают в противовес «розничной модели», которая сейчас применяется при пилотировании цифрового рубля — когда деньги хранятся на кошельках в ЦБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Системный блокчейн: банки заинтересовались токенизацией безналичных рублей

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023