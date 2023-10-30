Банки заинтересовались токенизацией безналичных рублей
Большинство банков (73%) заинтересованы в продвижении токенизированных безналичных денег. Такие результаты опроса 18 крупных кредитных организаций приведены в письме Ассоциации банков России (АБР) зампреду ЦБ Владимиру Чистюхину. Мнение участников рынка собирали в связи с публикацией ЦБ доклада на эту тему в сентябре.
Технология позволяет присвоить каждому рублю индивидуальный код (токен) — это дает возможность еще больше автоматизировать и упростить оборот денег, реализовывать сложные финансовые продукты, а также повысить прозрачность движения средств.
«Простой и понятный пример: компания оплачивает поставку товара после подтверждения факта отгрузки. Или оплата поступает продавцу квартиры только после регистрации права собственности на нее у покупателя. Можно программировать и другие условия: например, направления траты средств. Это может быть актуально для средств господдержки, например материнского капитала», — привел примеры замначальника информационно-аналитического управления АБР Глеб Жижанов.
Больше половины банков (56%) считают, что для продвижения инструмента нужно придерживаться концепции «оптовой модели цифровых денег». Это значит, что рубли, выпущенные ЦБ в безналичной форме, обращаются между финансовыми организациями, пояснил Глеб Жижанов.
Такую концепцию предлагают в противовес «розничной модели», которая сейчас применяется при пилотировании цифрового рубля — когда деньги хранятся на кошельках в ЦБ.
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