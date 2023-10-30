Машина загорелась в результате ДТП на Московском скоростном диаметре

На Московском скоростном диаметре (МСД) столкнулись два автомобиля, в результате ДТП произошло возгорание. Об этом 29 октября сообщил столичный департамент транспорта.

«На МСД (СВХ (Северо-восточная хорда. — Ред.), д. 6 по Яузской аллее) столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них загорелся», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на месте аварии работают оперативные службы Москвы. В настоящий момент уточняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

Как указали в дептрансе, движение в районе ДТП затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Накануне грузовой автомобиль столкнулся с такси и врезался в отбойник на внутренней стороне МКАД в районе развязки с Профсоюзной улицей в Москве.