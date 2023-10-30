Азаров рассказал о росте коррупции при Порошенко и Зеленском
Президент Украины Владимир Зеленский не стал разрушать коррупционную систему, созданную при Петре Порошенко, а начал, наоборот, ей пользоваться, сказал «Известиям» экс-премьер страны Николай Азаров.
«После государственного переворота пришел такой махинатор, как Порошенко. Он решил коррупцию поставить на системный уровень — ведь чтобы управлять процессом, надо его возглавить. На всех уровнях стояли его люди, они этим занимались. Об этом говорит множество примеров, даже когда он был президентом: разоблачений в социальных сетях было громадное количество», — заявил Азаров.
По его словам, Владимир Зеленский пошел по стопам своего предшественника, не сдержав обещания бороться с коррупцией: «Зеленский, придя к власти, по совету своего окружения, не стал разрушать систему, которую создал Порошенко, а стал пользоваться ее результатом».
Подробнее читайте в интервью Николая Азарова «Известиям»:
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