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Азаров рассказал о росте коррупции при Порошенко и Зеленском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Президент Украины Владимир Зеленский не стал разрушать коррупционную систему, созданную при Петре Порошенко, а начал, наоборот, ей пользоваться, сказал «Известиям» экс-премьер страны Николай Азаров.

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«После государственного переворота пришел такой махинатор, как Порошенко. Он решил коррупцию поставить на системный уровень — ведь чтобы управлять процессом, надо его возглавить. На всех уровнях стояли его люди, они этим занимались. Об этом говорит множество примеров, даже когда он был президентом: разоблачений в социальных сетях было громадное количество», — заявил Азаров.

По его словам, Владимир Зеленский пошел по стопам своего предшественника, не сдержав обещания бороться с коррупцией: «Зеленский, придя к власти, по совету своего окружения, не стал разрушать систему, которую создал Порошенко, а стал пользоваться ее результатом».

Подробнее читайте в интервью Николая Азарова «Известиям»:

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