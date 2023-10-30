На Украине при Владимире Зеленском сформировался режим схожий с тем, что сложился в Германии после прихода к власти Гитлера, заявил «Известиям» бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Давайте сравним оккупационный режим, который установили американцы для решения задач своей внешней политики. Они совершили государственный переворот, привели к власти эту хунту — сначала Турчинова, потом — Порошенко, затем — Зеленского. Они определяют все действия, которые хунта осуществляет. А где оппозиция: Коммунистическая партия, Партия регионов, которая была крупнейшей политической силой на Украине? Где они? Они либо за границей, либо в тюрьме, либо убиты», — отметил Азаров.

На Украине установился нацистский режим, где преследует оппозиционных политиков и инакомыслящих, добавил он.

Подробнее читайте в интервью Николая Азарова «Известиям»:

«В Киеве сейчас нацистский режим, где оппозиционных политиков убивают»