ЦАХАЛ сообщила о поражении объектов «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала несколько пусков ракет из Ливана по территории страны и ответила огнем по военным целям группировки «Хезболла». Об этом 29 октября сообщила пресс-служба израильской армии.

«В ответ на запуски ракет по израильской территории из Ливана сегодня самолет Армии обороны Израиля нанес удары по террористическим объектам, принадлежащим <…> организации «Хезболла» в Ливане», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что среди целей, по которым ЦАХАЛ нанесла удары, были объекты инфраструктуры для руководства терроризмом, а также другая военная инфраструктура, которая принадлежала «Хезболле».

Накануне, 28 октября, ЦАХАЛ также сообщала о нанесении ударов по целям «Хезболлы» в Ливане в ответ на пуск противотанковых ракет и минометных снарядов с ливанской стороны. Отмечалось, что израильские танки и артиллерия открыли ответный огонь по военным объектам «Хезболлы».

Ранее в этот день ЦАХАЛ заявила о предотвращении запуска ракеты класса «земля – воздух» из Ливана по беспилотнику армии. В ответ израильская сторона объявила об ударе по источнику обстрела на ливанской территории.

Также 28 октября Армия обороны Израиля сообщала о нанесении ударов по 150 подземным объектам ХАМАС на севере сектора Газа. Помимо этого, в ЦАХАЛ заявили об атаке по главе воздушной группировки палестинского движения Асему Абу Ракабе.

Ранее, 26 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна не хочет вовлечения Ливана в конфликт с ХАМАС. Он отметил, что военные готовы к любому развитию событий на севере региона, но вместе с тем не заинтересованы в расширении войны.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.