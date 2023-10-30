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Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Минобороны РФ 30 октября рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, старший стрелок Анатолий Везель, действуя в составе 13-го отряда Российского добровольческого движения БАРС, выполняет боевые задачи по уничтожению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), захвату и ликвидации их укрепленных опорных пунктов, узлов сопротивления, долговременных огневых сооружений и важных объектов.

В ходе боевых действий ВСУ предприняли попытку наступления с целью вернуть под свой контроль утраченные позиции и атаковали российских добровольцев. Находясь в обороне на передовой позиции, Везель своевременно обнаружил передвижение техники и личного состава боевиков, занял выгодную позицию и вступил в бой. Прицельным огнем из стрелкового вооружения он уничтожил более десяти солдат ВСУ, не дав им прорваться.

Находясь под минометным огнем, Везель эвакуировал с поля боя трех добровольцев отряда и оказал раненому бойцу первую медицинскую помощь. Грамотные и профессиональные действия военнослужащего позволили отразить несколько атак украинских боевиков, удержать позиции, не допустить прорыва противника на важном направлении.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Везель указом президента Российской Федерации Владимира Путина награжден медалью «За Отвагу».

Также Минобороны выделило заслуги рядового разведчика-оператора, Александра Ворончука, который выполнял задачу по наблюдению за передвижением противника на одном из направлений наступления ВСУ. Находясь на замаскированном наблюдательном пункте он обнаружил выдвижение штурмовой группы украинских боевиков под прикрытием танка.

Отслеживая движение бронетехники ВСУ, Ворончук доложил на командный пункт о попытке наступления. Получив подтверждение о готовности нанесения огневого поражения, он передал координаты танка. Благодаря грамотной корректировке и работы артиллерии танк был поражен, а штурмовая группа, понеся потери укрылась в лесополосе.

Противник начал наносить артиллерийские удары, пытаясь уничтожить наблюдателя. Несмотря на близкие разрывы Ворончук продолжал наблюдение и обнаружив попытку отступления штурмовой группы навел российскую артиллерию. В результате огневого налета противник понес значительные потери и оставляя раненых отступил.

Благодаря мужеству и грамотным действиям Ворончука была сорвана попытка атаки противника и нанесены значительные потери в живой силе и технике.

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Накануне Минобороны РФ российские войска отразили восемь атак ВСУ в зоне спецоперации за сутки. Также ВС РФ у Подлимана Харьковской области поразили узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ, а около Новомихайловки Донецкой Народной Республики (ДНР) ликвидировали командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 79-й десантно-штурмовой бригады.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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