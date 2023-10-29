Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) РФ генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр». Об этом 29 октября сообщили «Известиям» источники.

По словам собеседников, Теплинского перевели на эту должность с поста заместителя командующего объединенной группировкой российских войск.

Ранее командующим группировкой войск «Днепр» был генерал-полковник Олег Макаревич. Уточняется, что позже его назначат на другую должность.

Теплинскому 54 года. В 1991 году окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии Маргелова. За время службы он успел принять участие в первой и второй чеченской войне.