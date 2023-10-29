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«Известия» показали последствия обстрела ВСУ жилого района Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Донецке после нового обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) взрывной волной повредило жилой дом, его хозяева, к счастью, не пострадали. «Известия» 29 октября публикуют видеокадры с места происшествия.

На записи видно, что у дома лежат осколки стекла от разбившегося окна. Во дворе покорежена часть металлического забора. На садовом участке осталось небольшое углубление от какого-то упавшего боеприпаса.

«Скорее всего, это от взрывной волны, не осколком. Потому что в комнате ничего нет, никакого снаряда, только стекла разбиты. Видите, вырвало с корнем среднюю часть окна. Я находился внутри дома, хотел в огород идти, переоделся в рабочее, собирался цветы сажать», — рассказал хозяин дома корреспонденту «Известий».

Мужчина сообщил, что они с супругой только недавно сделали ремонт — обновили фронтоны, как ВСУ сделали им «новый подарок». Теперь после взрывной волны фронтоны отошли от своих мест.

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Ранее 29 октября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе в результате обстрела ВСУ 7,5 тыс. абонентов остались без света. В результате боевых действий в Кировском районе повреждена линия электропередачи. В поселке шахты «Лидиевка» произошло отключение 81 трансформаторной подстанции (7500 абонентов, девять котельных).

До этого, 26 октября, корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал последствия обстрела украинскими националистами Калининского района Донецка. По данным мэра города, повреждения получили дома на улицах Капитана Ратникова и Разенкова. Кроме того, было зафиксировано возгорание в жилом доме на улице Карпинского. Сообщалось, что в результате атаки могут быть пострадавшие.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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