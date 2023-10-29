В Коми локализовали пожар на нефтяном резервуаре
Пожарные локализовали возгорание, которое произошло на нефтяном резервуаре в Коми. Об этом 29 октября сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Пожар тушили более 80 человек и 25 единиц техники. Огонь распространился на площади 360 кв. м.
Возгорание резервуара произошло 29 октября. Пресс-служба «Лукойла» сообщила, что это случилось при проведении работ подрядной организацией «Эколайф» в районе поселка Верхнеколвинск на территории муниципального образования «Усинск». В какой-то момент огонь с этого резервуара перекинулся на соседний, заполненный нефтью на 5–7 м.
Предварительно, в результате ЧП один человек погиб, еще двое пострадали. По факту возгорания возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности (ст. 216 УК РФ).