В Ижевске произошел пожар на складе на площади 3,8 тыс. кв. м

В Ижевске происходит крупный пожар на складе, по предварительным данным, площадь возгорания составляет 3,8 тыс. кв. м. Как сообщает 29 октября пресс-служба МЧС России, объятое огнем здание находится на улице Гольянский Поселок.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 20:15 (19:15 мск), указано в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время в ликвидации участвуют 46 человек и 16 единиц техники. Как добавляет ГУ МЧС по Удмуртии, людей внутри склада нет.

Ранее, 18 октября, произошел пожар на складе в Ростове-на-Дону. В МЧС России по Ростовской области сообщали, что площадь пожара доходила до 500 кв. м. ЧП был присвоен второй ранг сложности. Огонь потушили в тот же день. К ликвидации возгорания привлекались 78 человек и 29 единиц техники.