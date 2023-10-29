В США шесть человек погибли и 40 пострадали в инцидентах со стрельбой за два дня

Не менее шести человек погибли и более 40 получили ранения в результате случаев массовой стрельбы за минувшие выходные, 28 и 29 октября, в США. Об этом 29 октября сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что в Техасе три человека погибли и столько же пострадали во время празднования Хеллоуина в ночь на воскресенье, 29 октября.

В городе Индианаполис (штат Индиана) был открыт огонь на вечеринке. В результате погибла женщина, еще восемь человек были ранены. Всего на мероприятии находилось более 100 человек.

В Тампе во Флориде в инциденте со стрельбой убиты два человека, еще 18 получили ранения.

До этого, 26 октября, после случая массовой стрельбы в Льюистоне штата Мэн президент США Джо Байден призвал представителей Республиканской партии в конгрессе принять закон о запрете продажи штурмового оружия в стране. Американский лидер также заявил, что отдал распоряжение своей администрации сделать всë необходимое для оказания помощи и поддержки жителям пострадавшего штата.

Стрельба в американском городе произошла 25 октября. Злоумышленник открыл огонь по людям в баре, ресторане и магазине. Губернатор штата Мэн Джанет Миллс на следующий день сообщала о 18 погибших. Еще 13 человек получили ранения.

Данный инцидент стал самым массовым случаем расстрела в США в текущем году. Всего в 2023-м в Соединенных Штатах на тот момент было зарегистрировано 565 инцидентов, в которых в результате стрельбы было убито не менее четырех человек за исключением стрелка.