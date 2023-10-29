МИД Израиля вызвал посла РФ из-за визита делегации ХАМАС в Москву

МИД Израиля вызвал посла России в стране Анатолия Викторова в связи с визитом делегации палестинского движения ХАМАС в Москву. Об этом 29 октября сообщает израильское дипведомство.

«Заместитель гендиректора МИД [Израиля] по делам Евразии посол Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях», — сказано в Telegram-канале министерства.

В ведомстве добавили, что принятие делегации палестинского движения «создает впечатление легитимации терроризма против израильтян».

Ранее, 26 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что в Москве с визитом находятся представители ХАМАС. Дипломат отметила, что Россия прикладывает усилия для скорейшего завершения палестино-израильского конфликта, а также находится в контакте с ключевыми игроками.

Позже представители ХАМАС в своем заявлении по итогам встречи с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым отметили, что высоко оценивают позицию президента России Владимира Путина и усилия российских дипломатов по конфликту на Ближнем Востоке.

В российском дипломатическом ведомстве сообщили, что на встрече с палестинским движением в Москве обсуждались освобождение заложников и эвакуация россиян из сектора Газа.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.