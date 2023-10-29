В конгрессе США указали на полную зависимость Украины от помощи Вашингтона

Украина находится в полной зависимости от поддержки США, однако при этом продолжает требовать еще больше денег американских налогоплательщиков. Об этом 29 октября заявила член палаты представителей конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

«Украина полностью опирается на [поддержку] США и продолжает просить о еще больших деньгах из американских налогов, пока Вашингтон сражается в прокси-войне с Россией», — констатировала она на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Грин подчеркнула, что лично она всегда голосовала против оказания финансовой поддержки Киева и теперь собирается принять такое же решение и в отношении дополнительного пакета помощи Израилю, так как у населения США много своих проблем.

«У нас свыше 10 млн людей незаконно пересекли границу с тех пор, как [президент США Джо] Байден вступил в свою должность, и наши долги составляют более $33 трлн», — заявила она.

До этого, 27 октября, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор пришел к выводу, что в скором времени США, потеряв интерес к Украине, перестанут помогать Киеву. Он добавил, что большинство американцев не интересуется внешней политикой, поэтому «сменить тему» у Вашингтона получится быстро.

В тот же день Тейлор Грин призвала средства, ежемесячно направляемые на помощь Украине, тратить на нужды американских граждан, в том числе на их психическое здоровье. Она напомнила, что Вашингтон каждый месяц переводит Киеву $1 млрд.

Днем ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что действующий президент страны Владимир Зеленский скоро лишится возможности влиять на решения США по оказанию помощи Киеву. Поскольку новый избранный спикер американской палаты представитель республиканцев Майк Джонсон не одобряет большие траты на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.