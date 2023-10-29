В Совбезе РФ ответили на шутку Маска об Иране и США
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с юмором прокомментировал мем об Иране и военных базах США, который американский миллиардер Илон Маск опубликовал 28 октября в социальной сети X (бывш. Twitter).
На картинке территория Ирана окружена множеством военных баз Соединенных Штатов и содержится ироничная подпись, что Иран «хочет войны», поскольку «расположился близко к ним».
«Точно! С другой стороны, еще есть россияне, которые представляют угрозу для всего в мире! Не забывайте!» — ответил на это Медведев.
Ранее, в начале октября, на странице Верховной рады Украины в той же соцсети обвинили Маска в распространении российской пропаганды из-за мема с украинским президентом Владимиром Зеленским.