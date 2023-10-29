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В Совбезе РФ ответили на шутку Маска об Иране и США

Медведев напомнил Маску об «угрозе» от России в ответ на пост про Иран и США
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с юмором прокомментировал мем об Иране и военных базах США, который американский миллиардер Илон Маск опубликовал 28 октября в социальной сети X (бывш. Twitter).

На картинке территория Ирана окружена множеством военных баз Соединенных Штатов и содержится ироничная подпись, что Иран «хочет войны», поскольку «расположился близко к ним».

«Точно! С другой стороны, еще есть россияне, которые представляют угрозу для всего в мире! Не забывайте!» — ответил на это Медведев.

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Ранее, в начале октября, на странице Верховной рады Украины в той же соцсети обвинили Маска в распространении российской пропаганды из-за мема с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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