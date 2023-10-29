В Китае решили пресекать акции в память об умершем экс-премьере Госсовета

Власти КНР дали распоряжение высшим учебным заведениям пресекать любые студенческие акции памяти в честь ушедшего из жизни бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Издание уточняет, что китайские власти обеспокоены тем, что акции могут перерасти в массовые протесты.

«Мы не хотим, чтобы студенты организовывали собственные траурные мероприятия. Они могут стать слишком эмоциональными и привести к ненужным беспорядкам», — сказал газете представитель студенческой организации в одном из ведущих вузов Пекина.

В публикации утверждается, что правительство боится повторения событий 1989 года. Тогда в столице КНР начались массовые протесты после студенческих акций памяти в честь умершего экс-генсекретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ху Яобана. По решению руководства страны выступления были подавлены с применением огнестрельного оружия и бронетехники. Оценки числа погибших варьируются от нескольких сотен до тысяч.

О смерти бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна стало известно ранее, 27 октября. Он ушел из жизни в возрасте 68 лет.

28 октября South China Morning Post написала, что Ли Кэцян умер в больнице. У политика случился сердечный приступ, когда он находился в бассейне.

Ли Кэцян занимал пост премьера Госсовета КНР с 2013 по 2023 год. В марте его на этом посту сменил член постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Ли Цян.