Армия Израиля заявила о предотвращении попытки проникновения радикалов из Газы

Израильские военные смогли предотвратить попытку группы палестинских радикалов из сектора Газа проникнуть на территорию страны через КПП «Эрез». Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ведомстве отметили, что в последние часы израильские военные продолжили наносить удары и убивать террористов в секторе Газа.

«Военнослужащие Армии обороны Израиля, действующие рядом с погранпереходом «Эрез», выявили группу террористов, выходивших из шахты туннеля в секторе Газа. После их выявления солдаты вступили в бой с террористами, убив и ранив их», — сообщает пресс-служба.

Ранее в этот же день представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что дополнительные силы израильской армии в результате ночных маневров закрепились в секторе Газа и в настоящее время расширяют наземные операции. В анклаве удерживается 230 заложников, их семьи уведомлены об этом, добавил он. В ЦАХАЛ также сообщили, что за сутки израильская армия атаковала 450 объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По данным минздрава Газы, с начала эскалации число погибших превысило 8 тыс. человек, в том числе около 3,2 тыс. детей, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля на данный момент ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.