Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Собянин сообщил о досрочном выполнении годового плана ввода жилья в Москве
Происшествия
В Коми пожар с неэксплуатируемого резервуара перекинулся на соседний с нефтью
Мир
Премьер Чехии отверг идею главы минобороны выйти из ООН
Мир
Байден проведет 29 октября новые телефонные переговоры с Нетаньяху
Мир
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане достигло 45
Мир
Захарова заявила об усилиях РФ для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке
Мир
В сектор Газа въехали 10 грузовиков с гумпомощью из Египта через КПП «Рафах»
Туризм
«Аэрофлот» и «Победа» запустили рейсы из Москвы в Абу-Даби
Мир
В Западной Сахаре прогремело четыре взрыва
Мир
Минимум два человека погибли и 18 были ранены при стрельбе во Флориде
Происшествия
Один человек погиб при возгорании нефтяного резервуара в Коми
Армия
Российские силы отразили восемь атак ВСУ в зоне спецоперации за сутки
Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью возобновлено
Сюжет:

На Украине сообщили о взрывах в Киевской области

«Страна.ua»: в Киевской области раздаются взрывы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киевской области раздаются звуки взрывов. Об этом сообщает 29 октября украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в Макаровской территориальной общине в пригороде Киева объявлена воздушная тревога.

До этого в регионе уже объявлялась тревога, которая продлилась два часа. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, соответствующий сигнал звучал с 15:49 до 17:52 мск. После этого ведомство объявило воздушную тревогу отдельно в районе поселка Макаров.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Умерить тыл: российская армия нанесла 19 ударов по военным объектам Украины
Уничтожены пункты размещения боевиков и наемников

Ранее, 29 октября, украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на главу администрации Херсонской области Романа Мрочко, что в подконтрольном Украине городе Херсоне прозвучали взрывы. Отмечалось, что под огнем находятся прибрежные районы города.

Также сообщалось, что взрывы прозвучали в Хмельницкой области, также там сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023