На Украине сообщили о взрывах в Киевской области
В Киевской области раздаются звуки взрывов. Об этом сообщает 29 октября украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в Макаровской территориальной общине в пригороде Киева объявлена воздушная тревога.
До этого в регионе уже объявлялась тревога, которая продлилась два часа. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, соответствующий сигнал звучал с 15:49 до 17:52 мск. После этого ведомство объявило воздушную тревогу отдельно в районе поселка Макаров.
В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
Ранее, 29 октября, украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на главу администрации Херсонской области Романа Мрочко, что в подконтрольном Украине городе Херсоне прозвучали взрывы. Отмечалось, что под огнем находятся прибрежные районы города.
Также сообщалось, что взрывы прозвучали в Хмельницкой области, также там сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.