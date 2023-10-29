Ближний восточный бой

Беспрецедентное по своей жестокости нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, унесшее жизни более 1,4 тыс. человек, спровоцировало резкое обострение военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Израиль оказался не готов к немедленному отражению этого нападения и, судя по всему, не ожидал его. Представителям ХАМАС удалось усыпить бдительность израильской разведки, скрытно и тщательно подготовить свою акцию.

Израиль ответил массированными и по большей части неизбирательными бомбардировками территории сектора Газа, во время которых было разрушено много жилых домов и инфраструктурных объектов, погибло уже более 7 тыс. мирных жителей. Израильское руководство заявило о готовящемся наземном наступлении на территорию Газы с целью «полной ликвидации террористической организации ХАМАС». При этом уже сейчас Израиль активизировал действия наземных сил, осуществляя рейды в Газу и наземные операции в анклаве.

Арабские государства — соседи Израиля заявили о солидарности с палестинцами, однако, судя по всему, не собираются втягиваться в военную конфронтацию.

Более воинственно, хотя и довольно осторожно, ведет себя Иран. Он предупреждает Израиль, что в случае обострения конфликта и начала наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа «будут открыты новые фронты борьбы» с Израилем. Тем не менее сам Тегеран вряд ли вступит в открытую конфронтацию с Израилем, хорошо понимая, что за ним стоят США, уже направившие авианосные группы в Восточное Средиземноморье и Персидский залив.

В случае обострения конфликта Тегеран может дать команду прокси-группировкам, включая ливанскую «Хезболлу», военизированным отрядам в Сирии и Ираке, а также йеменским хуситам приступить к активным обстрелам территории Израиля ракетами и дронами, которыми Иран, как уверены на Западе, нашпиговал своих подопечных.

Такие обстрелы, хоть и пока эпизодические, уже проводит «Хезболла» в районе ливано-израильской границы. Периодическим обстрелам подвергаются и базы американских военных на территории Сирии и Ирака. Но лишь в случае прямой угрозы своей безопасности и непосредственной атаки на свою территорию Иран может задействовать собственный военный потенциал.

Американцы также проявляют осторожность, не желая провоцировать иранцев на военную конфронтацию, учитывая наличие у Тегерана довольно продвинутого арсенала современных ракет и дронов, способных наносить удары по военным базам и кораблям США в регионе. На всякий случай Вашингтон направил сюда дополнительные подразделения противовоздушной и противоракетной обороны. Также неслучайно госсекретарь США Энтони Блинкен неоднократно говорил об отсутствии убедительных свидетельств причастности Тегерана к подготовке нападения ХАМАС на Израиль, хотя и оговаривался, что Вашингтон «продолжит искать» такие доказательства.

Затяжка с масштабным наземным наступлением Израиля, по мнению многих обозревателей, была вызвана рядом причин. Израиль и США, говорят одни, хотят сначала добиться освобождения порядка 250 удерживаемых заложников, среди которых есть израильтяне и американцы. Возможно, в обмен на содержащихся в израильских тюрьмах палестинских боевиков.

Другие полагают, что израильская армия не готова к затяжной городской войне, которую ей могут навязать боевики ХАМАС. Наконец, третьи не исключают и тот вариант, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху хочет заручиться поддержкой наступательной операции всеми членами своего кабинета, чтобы не нести персональную ответственность, если операция не приведет к успеху.

Так или иначе после трех недель непрерывных бомбардировок сектора Газа израильская армия совершила несколько коротких «пробных» наземных вылазок на территорию Газы, чтобы прощупать готовность боевиков ХАМАС к боевым столкновениям. После этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильских солдат «ожидает длительная и трудная» операция. А 27 октября ЦАХАЛ сообщила о расширении наземных действий.

Дальнейшее развитие ситуации в палестино-израильском конфликте во многом будет зависеть от позиции США. Сейчас она остается двусмысленной. С одной стороны, администрация президента Джо Байдена заявляет, что Вашингтон стремится избежать региональной военной эскалации, но с другой — Штаты полностью поддерживают израильские бомбардировки сектора Газа, готовят пакет военной помощи Израилю и накладывают вето в Совете Безопасности ООН на резолюции о введении гуманитарной паузы.

Если США продолжат наращивание военных возможностей Израиля, а тот сочтет победу над ХАМАС достижимой и начнет широкомасштабную наземную операцию, ситуация в районе Ближнего Востока станет взрывоопасной и малопредсказуемой.



Автор — эксперт клуба «Валдай», чрезвычайный и полномочный посол России в Иране (2001–2005), чрезвычайный и полномочный посол России в Таиланде и постоянный представитель при ЭСКАТО (2010–2014)

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