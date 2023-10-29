Премьер Чехии отверг идею главы минобороны выйти из ООН

Чехия продолжит отстаивать свои позиции в ООН и убеждать в них другие государства. Об этом 29 октября заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

Таким образом он ответил на призыв министра обороны Яны Черноховой выйти из организации из-за принятой Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН резолюции по Ближнему Востоку.

«Понимаю разочарование госпожи министра по поводу резолюции, которая не осудила терроризм ХАМАС в Израиле. Чехия совместно, например, с США и Австрией голосовала в соответствии с тем, за что мы выступаем длительное время. В ООН мы и далее продолжим отстаивать свои позиции и убеждать другие государства в том, что они верны», — приводит слова премьер-министра новостное издание Ceske Noviny.

Глава чешского правительства также отметил важность того, чтобы на площадке ООН звучала позиция Чехии.

Помимо него на инициативу главы минобороны отреагировал министр иностранных дел Ян Липавский. По его словам, идея выхода из ООН должна быть отвергнута, поскольку устав организации создан на руинах Второй мировой войны и дает стране предсказуемые рамки действий.

О необходимости Чехии выйти из ООН глава оборонного ведомства страны Чернохова заявила этим утром. Она выразила мнение, что принятая ранее резолюция «выражает поддержку террористам», и напомнила о множестве убитых боевиками ХАМАС мирных израильтян.

27 октября ГА ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию 22 арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, 45 воздержались.

После этого глава израильского МИДа Эли Коэн заявил, что Израиль отвергает призыв к прекращению огня и будет продолжать бороться с ХАМАС. Постпред России при всемирной организации Василий Небензя, в свою очередь, отметил, что в ГА ООН возобладал здравый смысл.

На следующий день израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль не планирует выходить из состава ООН, но сотрудничество с ней может быть пересмотрено.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По данным минздрава Газы, с начала эскалации число погибших превысило 8 тыс. человек, в том числе около 3,2 тыс. детей, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля на данный момент ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.