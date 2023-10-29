«Разговоры о важном» 30 октября — тема и программа занятия

В понедельник, 30 октября, в российских школах традиционно пройдут классные часы из цикла «Разговоры о важном». Последнее занятие октября посвящено грядущему празднику — Дню народного единства. «Известия» рассказывают читателям, как пройдут патриотические занятия и что нового узнают школьники.

Разговоры о важном 30 октября — тема урока

В ходе урока ученикам расскажут о смысле праздника, а также о многонациональной культурной среде в России, разнообразии ее этносов и языков.

Целями занятий являются развитие у обучающихся российской гражданской и культурной идентичности, воспитание чувства любви и уважения к традициям своего народа и единства с многонациональным народом России. Кроме того, патриотические лекции призваны сформировать у подрастающего поколения готовность к защите Родины и развить у ребят трепетное отношение к историческому, культурному, религиозному наследию своего и других народов РФ.

Методические материалы для занятий опубликованы на официальном сайте сервиса razgovor.edsoo.ru.

Разговоры о важном 30 октября — программа

В основу сценария уроков для всех классов ляжет тема дружбы народов России. В ходе занятий будут использоваться презентации, видеоматериалы и плакаты.

Самым младшим ученикам 1–4-х классов продемонстрируют государственные символы РФ и расскажут о значении каждого из них. Школьники узнают, как широка территория России и какими природными богатствами располагает страна от Калининграда до Дальнего Востока.

Учащихся более старших классов познакомят с понятием многонациональной державы и покажут, сколько этносов уживается на просторах страны с помощью языковой карты. Сейчас в стране живут более 190 народов, в России насчитывается 277 языков и диалектов. Эти языки принадлежат 14 разным языковым семьям и более чем 30 обособленным ветвям и группам.

Основополагающим для урока станет тезис о том, что дружба народов формирует фундамент для цивилизации. Учитель сделает акцент на том, что крайне важно объединить усилия для сохранения культуры народов России.

Наконец учащимся учреждений среднего профессионального образования, где также проводятся уроки «Разговоров о важном», продемонстрируют отрывок из кинофильма «Минин и Пожарский».

Подробнее о том, какие еще мероприятия и классные часы пройдут в российских школах по случаю Дня народного единства, можно узнать из специального материала «Известий».

23 октября занятия в рамках «Разговоров о важном» были посвящены другому празднику — Дню спецназа. Ветераны подразделений специального назначения рассказали школьникам о своей работе и важности охраны правопорядка в стране.