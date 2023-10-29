Медведев заявил о скором вырождении Европы после решения стать врагом РФ

Евросоюз (ЕС) вплотную приблизил себя к окончательному вырождению, решив с подачи США стать злейшим врагом России, и таким образом потерял РФ в качестве стратегического «предсказуемого партнера». Об этом 29 октября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Мы теперь даже не соседи, а настоящие враги. <…> И теперь ЕС бредит о полной непредсказуемости России, строит безумные конспирологические теории, тратит астрономические суммы на поддержание своей безопасности. Евросоюз потерял Россию как долгосрочного стратегического партнера. Нас это не радует, но это факт», — пришел к выводу политик на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что страны Европы сегодня безропотно выполняют любой каприз, который озвучивают им из-за океана. И таким образом не могут самостоятельно действовать даже на европейском поле.

«Что бы ни говорили европейские лидеры, Евросоюз де-факто теперь не может самостоятельно действовать не только на международной арене, но и даже на европейском поле. Практически все страны ЕС встали навытяжку перед США с Британией и послушно начали выполнять их указания по поддержке нацистского киевского режима. А теперь и вообще любые указания», — добавил Медведев.

Мечты о ЕС как об одном из столпов миропорядка исчезли как дым, указал он.

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО, кандидат экономических наук Егор Сергеев на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 2 октября заявил, что история отношений России с Евросоюзом выглядит как постепенная хроника деградации. Он отметил, что в отношениях были серьезные противоречия и до 2022 года, а сейчас их вообще возникло великое множество.

Днем ранее в постпредстве России при ЕС рассказали «Известиям», что между Москвой и ЕС остановлен весь политический диалог, сохраняются лишь рабочие контакты технического характера. В дипведомстве также подчеркнули, что с начала спецоперации по защите Донбасса у Евросоюза и России отсутствует полноценное сотрудничество даже в культурной сфере.

В июне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что Европа находится в состоянии военного психоза и ситуация в ней приближается к катастрофе. Он отметил, что больше не питает иллюзий, что главы стран МИД ЕС смогут успокоить людей.

16 октября Медведев, говоря о США, также отмечал, что президенту страны Джо Байдену, который заявил о намерении «подавить Россию» и ее руководство, не удастся этого сделать, поскольку он уже забыл о данном намерении из-за деменции.