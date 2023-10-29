Русскоговорящий таксист из Киева после скандала поблагодарил людей за поддержку
Русскоговорящий таксист из Киева после скандала из-за отказа перейти на украинский язык с пассажирами поблагодарил неравнодушных за поддержку. Об этом 28 октября пишет «Страна.ua».
«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня морально», — сказал он в своем видеообращении.
Он отметил, что вопреки слухам не прячется, живет у себя дома. В конце видео он добавил по-русски: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».
Известно, что после инцидента компания, в которой работал мужчина, заблокировала его и отстранила от деятельности.
26 октября в Киеве две женщины устроили скандал в такси. На видео было видно, что одна из пассажирок в агрессивной форме потребовала от мужчины перейти с русского на украинский язык. В ответ на это таксист предложил женщинам покинуть машину и решил отменить заказ.