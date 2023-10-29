Президент Чехии сбил фуражку с головы военного на праздничной церемонии

Президент Чехии Петр Павел попал в неловкую ситуацию, ударив военного флагштоком по голове и сбив с него фуражку во время церемонии по случаю основания Чехословакии 28 октября. Об этом сообщил новостной портал FORUM 24.

В ходе церемонии Павел принял боевой флаг и попытался поднять его перед выстроенным почетным караулом. При этом флагшток опасно наклонился в сторону и ударил стоявшего рядом солдата по голове.

«Президент взял знамя недостаточно крепко, как будто оно было тяжелее, чем он ожидал, и слишком низко опустил его, тем самым сбив фуражку с головы одного из членов Замковой стражи», — передает портал.

Отмечается, что все участники мероприятия сохранили профессионализм, ситуация прошла достойно, без комментариев и реакций на инцидент. Позже президент принес свои извинения за произошедшее в своем аккаунте в соцсети Х (бывшей Twitter).

«Я чувствую необходимость по крайней мере таким образом извиниться за физический или психологический вред члену Замковой стражи, которого ударило боевое знамя во время церемонии в Виткове. Это определенно не была попытка разнообразить стандартную военную процедуру новым элементом. Я просто недооценил вес», — извинился Павел.

Подобная неловкая ситуация с участием главы государства произошла во время церемонии вручения дипломов в Академии Военно-воздушных сил (ВВС) США в июне. Тогда американский лидер Джо Байден упал на сцене во время мероприятия. Он вручал диплом одному из выпускников, и, как только тот пожал ему руку и отошел, Байден немного пошатнулся и упал на колени. Подняться американскому лидеру помогла его охрана.

Позднее директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт заверил, что с президентом США всё в порядке, а причиной падения якобы стал мешок с песком, о который запнулся Байден.