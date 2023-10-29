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На Украине планируют ввести штрафы за нарушение комендантского часа

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Фото: TASS/Frank Hammerschmidt
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На Украине планируется ввести штрафы за нарушение комендантского часа. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной раде 28 октября, о чем сообщается на ее сайте.

«Народными депутатами Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов об установлении административной ответственности за нарушение требований или невыполнение некоторых мер правового режима военного положения, разработанный совместно с министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины», — говорится в сообщении.

В соответствии с документом граждан предлагается штрафовать на 500–1 тыс. минимальных доходов, то есть от 8,5 тыс. до 17 тыс. гривен (примерно от €220 до €441). Для бизнеса предусмотрены штрафы в размере от 3 тыс. до 6 тыс. минимумов, то есть от 51 тыс. до 102 тыс. гривен (примерно от €1,3 тыс. до €3,1 тыс.)

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На Украине во время действия комендантского часа — с 22:00 до 7:00 — запрещена работа кафе, баров и ресторанов. Эти ограничения введены на период военного положения. Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

В июле Зеленский продлил указ о всеобщей мобилизации до 15 ноября текущего года.

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