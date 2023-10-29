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Ученые из Нидерландов развеяли миф о добавлении сахара в чай и кофе

PLOS One: установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
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Фото: Global Look Press/dpa/Mohssen Assanimoghaddam
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В Нидерландах ученые из Лейденского университета выяснили, что добавление сахара в чай или кофе не имеет никакого негативного влияния на организм человека. Результаты исследования были описаны в журнале PLOS One 18 октября.

Авторы изучили данные о 32 годах наблюдений за почти 3 тыс. участников, регулярно пьющих чай или кофе с разным количеством сахара в напитках. В начале и конце наблюдений были проведены обследования участников, чтобы выявить изменения в организме испытуемых. Также оценивались причины смерти ушедших участников, данные приводит «Газета.Ru».

Результаты показали, что риск преждевременной смерти увеличивается всего на один пункт, что является слишком низкой разницей.

Данный эффект сохраняется только в том случае, если добавлять в напиток не более 2,5 г сахара. В газировках, покупных соках и прочих сладких напитках содержится около 25 г сахара, что является вредным для здоровья.

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