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Медведев сравнил масштабы митингов в поддержку Палестины и Украины

Медведев предложил «почувствовать разницу» между митингами за Палестину и Украину
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Фото: REUTERS/Hasnoor Hussain
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 29 октября предложил сравнить масштабы митингов в мире в поддержку Палестины и Украины.

В своем Telegram-канале он разместил две фотографии. На первом снимке запечатлена многотысячная толпа людей, выступающих в поддержку Палестины. На втором прикрепленным к посту фото изображен один небольшой пикет за помощь Украине.

«Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и страну 404)», — подписал фото Медведев.

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Накануне, 28 октября, в Турции прошел митинг в поддержку палестинской стороны с участием президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе акции он заявил, что Запад несет ответственность за смерти среди мирного населения в секторе Газа, поскольку они «мобилизовали все силы, в том числе СМИ, для легитимации военных преступлений Израиля». Прощаясь с участниками митинга он заявил, что в тот день в Стамбуле собралось почти 1,5 млн человек.

В последние недели акции протеста в поддержку Палестины в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке проходят по всему миру. Так, в прошлую субботу, 21 октября, они возобновились в США, а также состоялись в Великобритании, Германии и Швеции. До этого также массовая демонстрация была проведена и во Франции.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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