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СМИ сообщили о начале работы второго водопровода Израиля для сектора Газа

Times of Israel: Израиль возобновил подачу воды по второму водопроводу в сектор Газа
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Фото: REUTERS/Mohammed Fayq Abu Mostafa
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Израиль снова открыл подачу воды в сектор Газа по второму из трех водопроводов. Таким образом, сейчас в регион поступает 28,5 млн л воды в день. Об этом 29 октября сообщила газета Times of Israel, ссылаясь на данные израильского координатора правительственной деятельности на палестинских территориях (COGAT).

«Израиль вновь открывает второй из трех водопроводов, которые снабжают водой сектор Газа... Второй водопровод возобновил работу в субботу [28 октября]», — отмечает газета.

Добавляется, что в меньшем масштабе подача воды в сектор Газа по одному из трубопроводов возобновилась еще на прошлой неделе. Сейчас на территории «достаточно воды и еды для удовлетворения гуманитарных потребностей» жителей сектора Газа. До начала войны с территории Израиля в анклав поступало 49 млн л воды в день.

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Ранее, 29 октября, сообщалось, что тысячи человек ворвались на склады Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа, взяли муку и предметы первой необходимости. Как отметил директор по связям организации в палестинской автономии Томас Уайт, это тревожный признак того, что гражданский порядок начинает нарушаться после трех недель войны и жесткой осады сектора Газа.

В свою очередь официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Египет и США планируют с 30 октября расширить гуманитарные поставки в сектор Газа. Днем ранее Хагари сообщил, что Израиль пропустит на юг сектора Газа 10 грузовиков с медикаментами, провиантом и питьевой водой.

До этого, 27 октября, сообщалось, что палестинское общество Красного Полумесяца может закрыть больницы на юге сектора Газа в течение суток из-за нехватки топлива. Представительница организации Нибаль Фарсах добавила, что Красный Полумесяц уже не следует никаким медицинским протоколам, а лишь пытается спасти как можно больше людей. Она констатировала, что у медиков закончились лекарства, гуманитарная помощь и топливо.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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