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Военный сообщил о безуспешных попытках ВСУ подойти к позициям РФ под Херсоном

Военный: ВСУ безуспешно используют дроны, чтобы подойти к позициям РФ
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются создать себе безопасный подход к позициям российских военных под Херсоном, для чего активно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на линии соприкосновения, однако это не приносит никакого результата. Об этом 29 октября рассказал командир штурмового отряда с позывным Декстер.

«Как правило, после артподготовки ВСУ начинают запускать беспилотники, чтобы обеспечить себе подход к нашим позициям, атакуя личный состав военнослужащих, но у них не получается», — цитирует его ТАСС.

По словам военного, в массовом распоряжении ВСУ появились одноразовые летательные аппараты и даже целые подразделения, обеспеченные по последнему слову техники.

«Есть у них и разведывательные БПЛА. <...> Они одноразовые, снаряжаются взрывчатыми элементами, наносят поражающий эффект на нашу бронетехнику, транспорт и личный состав», — рассказал он.

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Ранее, 23 октября, вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что украинские власти планируют принудительно вывезти семьи с детьми из населенных пунктов, расположенных на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. Сначала эвакуированных направляют в гуманитарный хаб, откуда они будут отправлены в Житомирскую область.

22 октября стало известно, что украинские власти закрыли две из трех больниц подконтрольного им Херсона. Сообщалось, что врачей направили работать в медкомиссии военкоматов.

До этого, 18 октября, президент России Владимир Путин отметил, что контрнаступление ВСУ на херсонском направлении безрезультатно. Он заявил, что контрнаступательные действия киевского режима на данном направлении были давно анонсированы и ожидаемы. Никаких результатов Украине они не принесли, кроме огромных потерь техники и живой силы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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