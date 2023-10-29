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Шольц заявил о желании ФРГ получать газ из Нигерии

Шольц: Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии
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Фото: ТАСС/AP Photo/Sunday Alamba
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Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, являющейся лидером Африки по добыче голубого топлива. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в преддверии визита в страну изданию Punch 29 октября.

«Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниям», — сказал канцлер.

Цены и объем поставляемого топлива пока не определены и должны быть установлены в ходе переговоров немецких и нигерийских компаний, добавил политик.

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Ранее, 21 октября, депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что нынешние поставки газа обходятся ФРГ гораздо дороже, чем во времена, когда Германия платила за российское топливо. По словам депутата «АдГ», сейчас Германия переплачивает в «три-четыре раза» больше за поставки даже при условии, что добытый методом фрекинга из Соединенных Штатов газ не соответствует экологическим стандартам ФРГ.

6 сентября в постпредстве РФ при ЕС заявили, что за последние полгода Евросоюз уменьшил импорт большей части видов энергоресурсов и удобрений в сравнении с таким же периодом в 2022 году. Также в ведомстве отметили, что Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского СПГ.

Ранее, 5 сентября, заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что полный отказ Европы от российского газа и переход на другие, альтернативные, источники почти невозможен. По его мнению, Евросоюз сможет снизить процент российского импорта, если займется выстраиванием грамотной инфраструктуры, а также развитием партнерских отношений с соседними государствами.

Перед этим, 4 сентября, стало известно, что Германия переживает сильный экономический спад. Объемы производства уменьшились из-за дорогих энергоносителей, которыми ФРГ пытается заменить российский газ.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.

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