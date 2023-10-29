Минимум два человека погибли и 18 были ранены при стрельбе во Флориде
По меньшей мере два человека погибли, еще 18 госпитализированы в результате стрельбы в американском штате Флорида. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает новостной портал 6abc Philadelphia ссылкой на полицию.
По словам начальника полицейского управления Тампы Ли Беркоу, инциденту предшествовала драка между двумя группами людей во время празднования Хэллоуина. Когда началась стрельба, сотни людей находились рядом с местом происшествия, сообщил он на пресс-конференции.
«Это были беспорядки или драка между двумя группировками. И в этой борьбе между двумя группировками нам мешали [нейтрализовать стрелявших] сотни невинных людей», — сказал Беркоу.
Власти полагают, что в инциденте участвовали как минимум двое стрелявших. На данный момент под стражей находится только один человек, который сам сдался полиции, передает портал.
Ранее, 25 октября, в штате Мэн злоумышленник открыл огонь по людям в баре, ресторане и магазине в городе в Льюистон. Телеканал Fox News на следующий день сообщил о 22 погибших, ранения получили 60 человек. Полиция Льюистона установила, что стрелявшим был 40-летний Роберт Кард. 27 октября стало известно, что полиция обнаружила его мертвым в соседнем от Льюистона городке.
Данный инцидент, предположительно, стал самым массовым случаем расстрела в США в текущем году. В 2023 году по всей стране произошло 565 массовых расстрелов, в результате которых погибли 597 человек.