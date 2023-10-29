МО показало кадры уничтожения позиций ВСУ артиллерией РФ в районе Берестового
Минобороны России в воскресенье, 29 октября, опубликовало кадры уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военными в районе Берестового.
На записи можно видеть, как артиллерия Южной группировки войск точными ударами уничтожает замаскированные в посадках опорные пункты, укрытия и штурмовые группы украинских боевиков.
Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что ВСУ потеряли более 150 солдат и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в результате ударов российских войск. Он отметил, что на донецком направлении силами группировки «Юг» отражено три атаки штурмовых групп ВСУ.
Как указал Астафьев, группировка при помощи средств противодействия уничтожила также 14 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах Веселого и Спорного, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS.
До этого, 27 октября, Астафьев рассказал, что российские военнослужащие Южной группировки войск перехватили 10 украинских беспилотников на донецком направлении. Также подразделения группировки при помощи авиации, артиллерии и огнеметов отразили атаку штурмовых групп ВСУ в районе Богдановки.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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