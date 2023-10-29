Нетаньяху извинился за упрек в адрес служб безопасности Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 октября извинился за свой пост в соцсети X (бывшей Twitter), в котором он указал на то, что службы безопасности страны не предупредили о возможном нападении палестинского движения ХАМАС 7 октября.

Накануне на его странице было размещено сообщение, где говорилось, что «вопреки ложным утверждениям ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе» он «не был предупрежден о военных намерениях со стороны ХАМАС».

Так, заявление премьер-министра Израиля вызвало критику со стороны политиков, а позже было удалено.

«Я был не прав. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это», — говорится в новом посте Нетаньяху на странице в X.

Он добавил, что полностью поддерживает всех руководителей силовых структур страны, а также командование и военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

8 октября газета The New York Times написала, что ни одна из разведывательных служб Израиля не давала конкретных предупреждений о подготовке нападения со стороны ХАМАС.

7 октября палестинское движение подвергло территорию еврейского государства массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в секторе Газа число жертв превысило 8 тыс. человек, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.