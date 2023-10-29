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Последствия удара Израиля по провинции в Газе сняли с высоты

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Фото: REUTERS/Mohammed Fayq Abu Mostafa
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В распоряжении СМИ появилась видеозапись последствий авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по провинции Дейр-эль-Балах в секторе Газа, кадры сняты с высоты. Видео распространило 29 октября агентство Reuters.

На записи видно, в результате удара с воздуха полностью уничтожена находившаяся в городе мечеть. От здания остался только фундамент. Растерянные жители ходят вокруг объекта и пытаются оценить масштаб разрушения.

Как отмечает агентство, вокруг также разрушено множество зданий. Под завалами находятся тела погибших.

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Ранее, 29 октября, телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате бомбардировок в секторе Газа было разрушено 200 школ. По данным министерства образования Палестины, из-за атак Израиля 2 тыс. учеников и 70 сотрудников учебных заведений «были замучены», уточнил представитель ведомства.

Тогда же день представитель ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что дополнительные силы израильской армии в результате ночных маневров закрепились в секторе Газа и в настоящее время расширяют наземные операции. В анклаве удерживается 230 заложников, их семьи уведомлены об этом, добавил он. В ЦАХАЛ также сообщили, что за сутки израильская армия атаковала 450 объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 28 октября предупредил, что военная операция Израиля в Газе займет продолжительное время и потребует большого терпения. Он добавил, что члены ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от понесенных потерь, которого никогда не испытывали ранее.

Новый виток эскалации начался после того, как 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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