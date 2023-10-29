Израиль не прекращает бомбардировки сектора Газа

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал 29 октября о ходе продолжающейся второй день сухопутной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

«Мы слышим звуки постоянной стрельбы и бомбардировок. Судя по всему, используется вооружение различных калибров — как обычное стрелковое, так и крупнокалиберное. Кроме того, работает артиллерия», — отметил Григорьев.

По его словам, израильская армия на опасается ответных ударов, поскольку ракеты со стороны сектора Газа стали лететь реже, а их точность и ранее не была высокой.

По этой причине железная армада из танков и гаубиц всю ночь выпускала по городу тысячи снарядов, а внутри отдельных районов воевала пехота, рассказал корреспондент.

Григорьев добавил, что в Газе восстановили работу интернета, что сразу же привело к появлению кадров с бомбардировками и жертвами. На них реагируют активисты, которые устраивают акции протеста и на Западном берегу реки Иордан, и в Тель-Авиве.

В то же время силы внутренней безопасности Израиля продолжают массовые чистки сторонников ХАМАС, отметил репортер.

Несколькими часами ранее Григорьев рассказал о начале операции ЦАХАЛ в секторе Газа. По его словам, первая ночь прошла под непрерывный гул самолетов, вертолетов и звуки авиационных ударов. На тот момент журналист сообщил о боях на северной границе региона и работе по территории сектора Газа артиллерии, авиации и танков.

Незадолго до этого журналист «Известий» Ибрагим Исбаита, находящийся в секторе Газа, рассказал, что прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых с начала эскалации палестино-израильского конфликта. По его словам, она началась с отключения всех телекоммуникаций и интернета в Газе, из-за чего люди не могли связаться со своими родными и узнать о бомбардировках.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По данным минздрава Газы, с начала эскалации число погибших превысило 8 тыс. человек, в том числе около 3,2 тыс. детей, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля на данный момент ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.