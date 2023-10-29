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Карта спецоперации на Украине 29 октября

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 29 октября можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, на краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

На купянском направлении потери противника составили до 165 военнослужащих.

Кроме того, на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной и 3-й штурмовой бригады ВСУ. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа.

Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное (ДНР).

В районе населенного пункта Комсомольское Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Кроме того, в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 517 самолетов, 253 вертолета, 8392 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 006 танков и других боевых бронированных машин, 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6902 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 760 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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