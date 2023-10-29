Al Jazeera сообщила о разрушении Израилем 200 школ в секторе Газа

В результате бомбардировок в секторе Газа были разрушено 200 школ, сообщает Telegram-канал телеканала Al Jazeera со ссылкой на пресс-секретаря министерства образования Палестины 29 октября.

Из-за атак Израиля 2 тыс. учеников и 70 сотрудников учебных заведений «были замучены», уточнил представитель ведомства.

В этот же день представитель ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что дополнительные силы израильской армии в результате ночных маневров закрепились в секторе Газа и в настоящее время расширяют наземные операции. В анклаве удерживается 230 заложников, их семьи уведомлены об этом, добавил он.

В ЦАХАЛ также сообщили, что за сутки израильская армия атаковала 450 объектов ХАМАС в секторе Газа. Там отметили, что в рамках расширения деятельности сухопутных войск сводные боевые группы «атаковали отряды террористов, пытавшихся атаковать силы и отряды, планировавшие применение противотанковых средств, а также наводили авиацию на цели с земли».

Ранее, 28 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целями которого являются уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников.

Как заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, военная операция Израиля в Газе займет продолжительное время и потребует большого терпения. Он добавил, что члены палестинского движения ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от понесенных потерь, которого никогда не испытывали ранее.

Новый виток эскалации начался после того, как 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.