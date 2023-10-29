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NYT сообщила о паузе в полномасштабной операции Израиля в секторе Газа

NYT: ЦАХАЛ отложила крупномасштабную операцию в Газе по согласованию с США
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Фото: ТАСС/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
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Израиль решил отложить полномасштабное вторжение в сектор Газа и провести несколько ограниченных наземных операций по предложению США. Об этом 28 октября написала The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве.

«Очевидное решение Израиля <...> согласуется с предложениями, которые министр обороны США Ллойд Остин сделал в последние дни своим израильским коллегам», — приводит газета их слова.

По ее данным, первоначальные планы операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вызвали тревогу у официальных лиц Соединенных Штатов из-за отсутствия достижимых военных целей.

При этом представители администрации президента США Джо Байдена затруднились сказать, какие меры в итоге выберет Израиль. По их мнению, участившиеся авиаудары и наземные вторжения ЦАХАЛ за последние три дня указывают на более агрессивную позицию.

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Ранее, 28 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целями которого являются уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Для этого израильские войска вошли на территорию сектора Газа, добавил премьер-министр.

Кроме того, Нетаньяху на встрече с семьями тех, кто удерживается ХАМАС, отметил, что для освобождения удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС израильских заложников будет сделано всë возможное, так как это одна из целей военной операции, которая была определена изначально.

Как заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, военная операция Израиля в Газе займет продолжительное время и потребует большого терпения. Он добавил, что члены палестинского движения ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от понесенных потерь, которого никогда не испытывали ранее.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По данным минздрава Газы, с начала эскалации число погибших превысило 8 тыс. человек, в том числе около 3,2 тыс. детей, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля на данный момент ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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