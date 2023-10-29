В Крыму два человека погибли при обрушении балкона из-за незаконного ремонта
В крымском городе Щелкино 28 октября произошло обрушение общего балкона на шестом этаже многоквартирного дома из-за незаконно проведенного ремонта. Об этом сообщает 29 октября Telegram-канал СК Крыма и Севастополя.
«Предварительно установлено, что жители дома инициативно решили застеклить балкон новой плиткой, для чего мужчина срезал пожарную лестницу, соединяющую балконы и являющуюся в том числе их опорой, после чего произошло обрушение», — говорится в сообщении ведомства.
При обрушении погибли 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Одна из стоявших женщин на балконе успела зацепиться за торчащую из стены арматуру и выжила, она получила травмы.
Место ЧП осмотрели следователи, были изъяты предметы, с помощью которых проводился ремонт, а также документация по содержанию дома.
Ранее, 14 сентября, в жилом доме в Санкт-Петербурге обрушились балконы на двух этажах. Информации о пострадавших не поступало.