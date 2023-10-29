Актер русской озвучки Мэттью Перри прокомментировал его смерть

Российский актер Сергей Быстрицкий, озвучивший Мэттью Перри в сериале «Друзья», прокомментировал «Известиям» 29 октября сообщения о его смерти.

«Прекрасный артист, талантливый, еще многое мог бы сделать. Очень жалко, что это случилось», — сказал Быстрицкий.

Он подчеркнул, что Перри обладал талантом, а «Друзья» повлияли на целые поколения, особенно в США.

По мнению Быстрицкого, многое в успех сериала внес сам Перри, фразы которого вошли в обиход американского зрителя. Актер дубляжа рассказал, что колорит данной лексики было сложно передать в переводе.

Быстрицкий назвал Перри одним из великих актеров и прекрасным комиком, отметив искренность его игры.

О том, что Перри скончался в возрасте 54 лет, стало известно ранее в этот день. По предварительной информации, он утонул. Как сообщил источник издания TMZ, Перри был найден в джакузи в его доме в штате Калифорния. Следов наркотиков рядом с местом смерти актера обнаружено не было. Спасатели прибыли на вызов об остановке сердца.

Полиция США всё равно начала расследование смерти актера. Отмечается, что на месте кончины Перри не найдено никаких следов насильственной смерти, но расследованием инцидента занялся отдел убийств и ограблений полиции Лос-Анджелеса.

Коллеги Перри по сериалу «Друзья» назвали его смерть огромной потерей для мира. Актер Майкл Рапапорт, сыгравший полицейского Гэри в сериале, отметил, что Перри всегда был «славным, крутым, спокойным и талантливым», а Мэгги Уилер, сыгравшая девушку Чендлера, написала, что с теплотой будет вспоминать счастливые моменты их совместного творчества.

Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в американском сериале «Друзья». Актер также известен своими ролями в фильмах «Папе снова 17», «Мошенники», «Девять ярдов», «Поспешишь — людей насмешишь», «Мистер Саншайн», «Танго втроем».

В ноябре 2022 года вышли мемуары актера «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», в которых Перри рассказал о своем периоде жизни во время съемок «Друзей» и о долгой борьбе с зависимостью.