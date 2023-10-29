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«Известия» рассказали о ходе второго этапа войны Израиля против сектора Газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября официально объявил о начале второй фазы войны с движением ХАМАС. О том, как проходит операция в секторе Газа, рассказывает 29 октября корреспондент «Известий» Станислав Григорьев с места событий.

По его словам, первая ночь операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прошла под непрерывный гул самолетов, вертолетов и звуки авиационных ударов.

Журналист указал, что в настоящее время основные бои идут на северной границе региона. По сектору работают артиллерия, авиация и танки.

«Судя по всему, бои ведутся на самом краю сектора в застройке, похожей на частные дома. Журналистам остается ждать новостей на почтительном расстоянии. Там, где нет шансов попасть под ответный огонь террористов», — отметил корреспондент.

Он рассказал также, что в настоящее время пост полиции на въезде в город Сдерот закрыт для посторонних. Несколько телевизионных групп ведут прямые включения с этого места.

«Мы постоянно слышим звуки артиллерийской стрельбы и разрывающихся снарядов. В небе летают самолеты и беспилотники», — отметил Григорьев.

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В этот же день представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что дополнительные силы израильской армии в результате ночных маневров закрепились в секторе Газа и в настоящее время расширяют наземные операции. В анклаве удерживается 230 заложников, их семьи уведомлены об этом, добавил он.

В ЦАХАЛ также сообщили, что за сутки израильская армия атаковала 450 объектов ХАМАС в секторе Газа. Там отметили, что в рамках расширения деятельности сухопутных войск сводные боевые группы «атаковали отряды террористов, пытавшихся атаковать силы и отряды, планировавшие применение противотанковых средств, а также наводили авиацию на цели с земли».

Журналист «Известий» Ибрагим Исбаита, находящийся в секторе Газа, рассказал, что прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых с начала эскалации палестино-израильского конфликта. По его словам, она началась с отключения всех телекоммуникаций и интернета в Газе, из-за чего люди не могли связаться со своими родными и узнать о бомбардировках.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По данным минздрава Газы, с начала эскалации число погибших превысило 8 тыс. человек, в том числе около 3,2 тыс. детей, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля на данный момент ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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